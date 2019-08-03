Фейковое видео с задержаниями в Москве распространяют в сети для накала обстановки

Провокаторы распространяют в сети видео с майского митинга, чтобы подтолкнуть участников незаконной акции в Москве к столкновениям с правоохранителями.

На кадрах стражи правопорядка садят задержанных в автозак, полиция ни разу не применила силу. Ролик был снят еще в мае 2018 года на Тверской улице.

Напомним, Либертарианская партия России отказалась проводить акцию на проспекте Сахарова, хотя эту площадку согласовала мэрия Москвы, и устроила незаконную акцию на Лубянке. На митингах произошли провокации, ряд участников распылил в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

Всего в центре Москвы собралось 350 человек, 30 задержали в рамках закона за нарушение общественного порядка.