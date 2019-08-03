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 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

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18:09   3 Августа 2019
Россия

Фейковое видео с задержаниями в Москве распространяют в сети для накала обстановки

Фейковое видео с задержаниями в Москве распространяют в сети для накала обстановки

Провокаторы распространяют в сети видео с майского митинга, чтобы подтолкнуть участников незаконной акции в Москве к столкновениям с правоохранителями.

На кадрах стражи правопорядка садят задержанных в автозак, полиция ни разу не применила силу. Ролик был снят еще в мае 2018 года на Тверской улице.

Напомним, Либертарианская партия России отказалась проводить акцию  на проспекте Сахарова, хотя эту площадку согласовала мэрия Москвы, и устроила незаконную акцию на Лубянке. На митингах произошли провокации, ряд участников распылил в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

Всего в центре Москвы собралось 350 человек, 30 задержали в рамках закона за нарушение общественного порядка.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

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