Психолог объяснил, почему в Петербурге люди чаще ходят к психотерапевтам

На сайте Минздрава специалисты привели отнюдь не радостную статистику. Лидером по психическим расстройствам стал Петербург. За 2018 год впервые к психотерапевты поставил такой диагноз 4 783 жителям Северной столице, это больше, чем в Первопрестольной - 2 844. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников в разговоре с «Политикой Сегодня» печальное лидерство Петербурга связал с географией и климатом.

«Северные [народы] более сосредоточены на себе: они медлительны в своих реакциях. Конечно, погода может влиять на психические расстройства. Петербургская погода — притча во языцех: часто бывает сумрачна. Такая погода, несомненно, оказывает влияние», — полагает Ключников.

Третьей причиной эксперт считает экономическую.

«Внутренне петербуржцы претендуют на то, чтобы жить, как москвичи, но ресурсов значительно меньше. Выше процент бедности», — сетует специалист.

Четвертой - историческую, в Петербурге слишком много талантливых людей, которые не могут реализовать себя.

«Люди часто находились в «кипении» и не получали разрешение на реализацию своих планов. Часто писатели, такие как Достоевский, ставили своих героев именно в такие положение: например, Родион Раскольников или Иван Карамазов», — отметил психолог.

4 783 человека, впервые посетивших психотерапевта в прошлом году, для шестимиллионого города, капля в море. По статистике специалистов, в США и Европе психическими расстройствами хоть раз в жизни страдал каждый четвертый. В России же, как преемнице и традиций СССР, боровшейся с «педологическими извращениями» при Сталине, психотерапия как наука появилась только в середине 70-ых. А официально готовить врачей-психотерапевтов со стартом перестройки. За тридцать лет специалисты появились, но пациенты до сих пор не жаждут к ним ходить.