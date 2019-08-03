С незаконными вооруженными формированиями, которые до сих пор контролируют некоторые районы Центральноафриканской республики, решено бороться с помощью международных и национальных санкций. Такое решение, среди прочих, было принято в ходе четвертого совещания Исполнительного комитета по последующей деятельности (КЕС) политического соглашения о мире и примирении в ЦАР. Оно завершилось в Банги.

Как сообщает издание Centrafriqueactu.com, в итоге было принято несколько рекомендаций под сопредседательством премьер-министра Фирмина Нгребады и Специального представителя председателя Комиссии Африканского союза Матиаса Матондо.

В частности, премьер сообщил, что ведется поиск гарантов мирного соглашения, при этом посредники смогут встретиться с главарями вооруженных групп, чтобы обратить внимание на нарушения действующего соглашения. В совещании приняли участие представители ряда вооруженных формирований. Они выступили за введение санкций против тех банд, кто не выполняет соглашение. По словам Нгребады, их деятельность превратила некоторые районы страны в «пороховые бочки».

Также глава правительства призвал создать совместные с вооруженными силами ЦАР (FACA) специальные подразделения для восстановления мира и безопасности в рамках программы разоружения DDRR.

Напомним, что договор о мирном соглашении между правительством ЦАР и вооруженными группировками был подписан в феврале 2019 года в Хартуме. Одним из инициаторов встречи выступила Россия, она же стала посредником в переговорах. В результате в стране удалось создать инклюзивное правительство и назначить премьер-министра. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию в республике.