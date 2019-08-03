«Митингующих» с оружием нужно сурово наказать, уверены в Общественной палате

Оппозиция не преследует цель достичь каких-то политических результатов посредством незаконных акций, они просто шантажируют власти, считает юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

На незаконном митинге в Москве 27 июля была зафиксирована организованная работа провокаторов и намеренное нападение на правоохранителей. Как отметил Ремесло, изъятое у митингующих оружие, в том числе ножи и травматы, указывает на то, что это была не политическая акция, а скорее спланированное преступление, пишет «Экономика сегодня».

Общество должно жестко реагировать на такие действия, считает юрист. Все случаи применения насилия к правоохранителям должны дойти до суда, а провокаторы должны быть наказаны по всей строгости закона, отметил Ремесло.

Помимо этого, митингующие перекрывают дороги и мешают движению машин экстренных служб. Уже произошел случай, когда скорая помощь не смогла проехать из-за участников такой акции, рассказал член ОП РФ.

Эксперты отмечают, что за рубежом на людей, которые приходят на митинг с молотком и ножами, оформляют уголовные дела, а не административные, как и на тех, кто устраивает на акциях провокации. По другому никак, считает собеседник агентства.