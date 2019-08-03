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17:35   3 Августа 2019
Россия

Подозрительные иностранцы были замечены на незаконной акции в Москве

Подозрительные иностранцы были замечены на незаконной акции в Москве

Англоговорящие люди, напоминающие агентов ЦРУ, были замечены участниками на несогласованной протестной акции в Москве в поддержку незарегистрированных на выборы МГД экс-кандидатов.

Некоторые активисты утверждают, что видели среди митингующих неизвестных граждан, которые разговаривали на английском языке и «подозрительно себя вели», сообщает издание «Вести Подмосковья». Отмечается, что иностранцы не отвечали на вопросы, фотографировали все происходящее и активно обсуждали протестное мероприятие.

Подозрительные иностранцы были замечены на незаконной акции в Москве

Ранее посольство США предупредило американцев, находящихся в России, о необходимости избегать мест массового скопления людей в преддверии сегодняшней несогласованной акции, состоявшейся в Москве. Дипломаты порекомендовали гражданам США носить с собой документы, подтверждающие личность, и не гулять по центру столицы субботним днем.

Несогласованное шествие организовано в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за бракованных подписей, поданных ими за свое выдвижение.

Подозрительные иностранцы были замечены на незаконной акции в Москве

На предыдущей несанкционированной акции более двухсот человек попали под административную ответственность: 160 москвичей оштрафовали, еще 61 человека суд отправил под административный арест   — о таких последствиях предупреждал жителей столицы глава ГУ МВД Олег Баранов за день до незаконного мероприятия.

Подозрительные иностранцы были замечены на незаконной акции в Москве

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Автор: Тимофей Булочкин
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