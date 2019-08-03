Военная авиация потушила почти полтысячи гектаров горящего леса в Сибири с 1 августа

Свыше 450 тысяч гектаров лесного пожара в Иркутской области и Красноярском крае было ликвидировано силами Военно-транспортной авиации за три дня, сообщили в министерстве обороны 3 августа.

Отмечается, что в начале месяца огнем было охвачено более миллиона гектаров сибирских лесов. Более того, работа авиации в пять раз снизила скорость распространения пожаров, ликвидировала задымление в городах и в целом улучшило экологическую обстановку.

«В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров», — добавили в пресс-службе.

В субботу самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, за которые сбросили в лесные массивы свыше тысячи тонн воды. Вертолеты Ми-8 поднялись в воздух 60 раз и использовали 600 тонн воды. В целом, с 1 по 3 августа военные совершили 160 вылетов и сбросили почти 3,6 тысяч тонн воды.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. 31 июля российский президент Владимир Путин поручил оборонному ведомству посодействовать в тушении лесных пожаров на территориях Сибири и Дальнего Востока.