Освобожденные в Ливии российские моряки вернулись домой

Двое российских моряков судна Temeteron, освобожденные на днях в Ливии, вернулись домой. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих в России.

Об освобождении россиян стало известно накануне. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, это стало результатом обсуждения проблемы на международных площадках и давления мировой общественности. Председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, завкафедрой Международного права РУДН Аслан Абашидзе считает освобождение жестом признания властями в Триполи авторитета РФ.

Сейчас в заключении в Ливии находятся двое российских социологов, которые проводили исследование. По словам Малькевича, его результаты и могли стать причиной незаконного задержания россиян.