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 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
16:58   3 Августа 2019
Россия

Освобожденные в Ливии российские моряки вернулись домой

Освобожденные в Ливии российские моряки вернулись домой

Двое российских моряков судна Temeteron, освобожденные на днях в Ливии, вернулись домой. Об этом сообщил координатор  Международной федерации транспортных рабочих в России. 

Об освобождении россиян стало известно накануне. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, это стало результатом обсуждения проблемы на международных площадках и давления мировой общественности. Председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, завкафедрой Международного права РУДН Аслан Абашидзе считает освобождение жестом признания властями в Триполи авторитета РФ. 

Сейчас в заключении в Ливии находятся двое российских социологов, которые проводили исследование. По словам Малькевича, его результаты и могли стать причиной незаконного задержания россиян. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #ливия #общество #моряки

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