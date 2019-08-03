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Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
17:08   3 Августа 2019
Россия

Каршеринги Москвы прервали работу в центре из-за беспорядков на незаконной акции

Каршеринги Москвы прервали работу в центре из-за беспорядков на незаконной акции

Каршеринговые компании YouDrive и МатрешCar временно закрыли зоны завершения аренды в центре Москвы.

В субботу, 3 августа, в центе столицы проходит незаконный митинг, правоохранители в целях обеспечения порядка оттеснили участников акции к Цветному бульвару.

Каршеринговые компании из опасений случаев вандализма со стороны митингующих призвали клиентов воздержаться от поездок в центр и закрыли зону завершения аренды, отмечается в сообщении МатрешCar.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что несанкционированные публичные мероприятия в столице нарушают права москвичей на передвижение.

Несистемная оппозиция ради своих целей не учитывает мнение жителей Москвы, которые в выходные дни хотели бы спокойно прогуляться по центру.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #мосгордума #несанкционированный митинг #каршеринг

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