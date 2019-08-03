Каршеринги Москвы прервали работу в центре из-за беспорядков на незаконной акции

Каршеринговые компании YouDrive и МатрешCar временно закрыли зоны завершения аренды в центре Москвы.

В субботу, 3 августа, в центе столицы проходит незаконный митинг, правоохранители в целях обеспечения порядка оттеснили участников акции к Цветному бульвару.

Каршеринговые компании из опасений случаев вандализма со стороны митингующих призвали клиентов воздержаться от поездок в центр и закрыли зону завершения аренды, отмечается в сообщении МатрешCar.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что несанкционированные публичные мероприятия в столице нарушают права москвичей на передвижение.

Несистемная оппозиция ради своих целей не учитывает мнение жителей Москвы, которые в выходные дни хотели бы спокойно прогуляться по центру.