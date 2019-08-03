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17:27   3 Августа 2019
Россия

Оппозиция не смогла собрать людей на незаконном митинге в Москве

Оппозиция не смогла собрать людей на незаконном митинге в Москве

Организаторы несанкционированного митинга 3 августа в Москве не смогли собрать достаточное количество людей для участия в незаконном мероприятии.

По информации ГУ МВД по Москве, не более 350 человек приняли участие в несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму экс-кандидатов, в подписях за выдвижение которых были обнаружены бракованные подписные листы. За нарушение порядка задержаны порядка 30 человек. 

Оппозиция не смогла собрать людей на незаконном митинге в Москве

Перед прошлой несогласованной акцией 27 июля глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал москвичей о последствиях участия в подобных мероприятиях в виде административной ответственности. После акции более 160 человек были оштрафованы, еще 61 получили административные аресты по решению суда. 

Сообщалось, что участники несанкционированного шествия 3 августа в Москве рискуют попасть под уголовную ответственность из-за перекрытия дорожного движения — такие действия являются признаком организации массовых беспорядков.

Оппозиция не смогла собрать людей на незаконном митинге в Москве

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Автор: Тимофей Булочкин
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