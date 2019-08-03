Меньше тысячи людей участвуют в митинге на площади Ленина в Петербурге

Согласованный митинг оппозиции за свободные выборы в Санкт-Петербурге, который проходит на площади Ленина 3 августа, не вызвал ажиотажа у горожан. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на акцию пришло меньше тысячи людей.

«В митинге, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге на площади Ленина, принимает участие до 1000 человек», — указано в сообщении.

Напомним, что организаторы согласовали событие с администрацией Калининского района, поэтому его может посетить любой желающий. В региональной прокуратуре ранее призвали игнорировать призывы провокаторов и не нарушать законодательство.

Ранее стало известно, что на митинге заметили депутата Государственной думы Виталия Милонова. Событие также посетил писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков. Кроме этого, участники скандировали «Либералы — позор России».