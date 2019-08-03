Вооруженных участников несанкционированной акции задержали в Москве

Вооруженных людей задержали на несанкционированной акции в Москве. Как сообщил источник ФАН, люди с оружием находились среди участников незаконной акции в районе Китай-города.

«И потом эти люди будут говорить про мирный митинг, на котором ничего такого не планировалось», — отметили авторы Telegram-канала «Контрора», выложив снимки изъятых полицией «трофеев».

3 августа в столице проходит несогласованный властями митинг. Его организаторами выступают недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты, которые являются сторонниками блогера Алексея Навального. Отказ в регистрации является законным: число фальшивых подписей в их подписных листах превысил допустимые 10%.

Любовь Соболь, которая является одним из кандидатов, задержали ранее в субботу за третье административное нарушение общественного порядка.

Начальник столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов неоднократно напоминал, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность. Правоохранители заверили, что будут следить за порядком в городе.