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16:31   3 Августа 2019
Россия

Вооруженных участников несанкционированной акции задержали в Москве

Вооруженных участников несанкционированной акции задержали в Москве

Вооруженных людей задержали на несанкционированной акции в Москве. Как сообщил источник ФАН, люди с оружием находились среди участников незаконной акции в районе Китай-города.

«И потом эти люди будут говорить про мирный митинг, на котором ничего такого не планировалось», — отметили авторы Telegram-канала «Контрора», выложив снимки изъятых полицией «трофеев».

Вооруженных участников несанкционированной акции задержали в Москве

3 августа в столице проходит несогласованный властями митинг. Его организаторами выступают недопущенные до выборов в Мосгордуму кандидаты, которые являются сторонниками блогера Алексея Навального. Отказ в регистрации является законным: число фальшивых подписей в их подписных листах превысил допустимые 10%.

Любовь Соболь, которая является одним из кандидатов, задержали ранее в субботу за третье административное нарушение общественного порядка.

Начальник столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов неоднократно напоминал, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена ответственность. Правоохранители заверили, что будут следить за порядком в городе.

 

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Автор: Ольга Шпакова
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