Оппозиции нужна смерть участников незаконного митинга, убежден Марков

Незаконный митинг оппозиции проходит в Москве в субботу, 3 августа. Депутат Государственной думы, глава Института политических исследований Сергей Марков уверен, что повод акции, который звучит как якобы поддержка незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, более чем надуман. Организаторы на самом деле пытаются устроить «цветную революцию».

В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что подобные акции не станут единичным случаем, напротив — они продолжатся. Причем все митинги будут проходить несанкционированно, ведь нарушение закона обостряет ситуацию.

«Планируется вовсе не митинг, планируются массовые беспорядки…Они специально нарушают закон, для того чтобы либо спровоцировать власть на насилие, либо добиться, чтобы власть закрывала глаза на нарушение закона», — отметил собеседник.

Цель всего этого — дестабилизация политики и попытка сотворить российский майдан и, как следствие, государственный переворот. Сейчас организаторы используют молодежь, которую буквально бросают под дубинки росгвардейцев. Более того, по мнению депутата, оппозиция ждет смертей.

«Им нужна кровь — кровь невинного агнца на алтарь раскручивания спирали государственного переворота», — объяснил Марков.

Постоянное нарушение закона — это план «либералов», добавил он.