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16:31   3 Августа 2019
Россия

Либералы сбросили со сцены патриота на митинге в Петербурге

Либералы сбросили со сцены патриота на митинге в Петербурге

Публициста Николая Старикова сбросили со сцены во время согласованной акции на площади Ленина в Санкт-Петербурге: «оппозиция» не дает выступать тем, кто не согласен с их лозунгами, несмотря на обещание дать слово каждому. Об этом Стариков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Проходит очередная информационная провокация, со сцены обращаются, я готов высказаться, ответить — не дают слово. При этом обещали слово в прошлый раз, сейчас опять обещают слово и его не дают», — сообщил Стариков, присутствующий на согласованном субботнем митинге в Петербурге.

Стариков отметил, что его вытолкнули со сцены «использовав физическую силу». В субботу он пришел на петербургский митинг в поддержку свободных выборов — мероприятие посетило порядка тысячи человек.

Стариков

Коллеге Старикова, Анатолию Петрунину, тоже не дали слово на трибуне, хотя тот планировал рассказать о своих проблемах с регистрацией в качестве муниципального депутата.

«Мы пришли с коллегами на открытый митинг, вместо этого: насилие, обман, обещания, которые не исполняются. Эти люди еще хотят в Петербурге заниматься политикой? Что они сделали для города? Ничего», — заключил публицист.

Ранее депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский заявил о присутствии на митинге «провокаторов», несмотря на то, что акция проходит мирно — выступающие спокойно обсуждают будущие выборы в Санкт-Петербурге.

Стариков

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Автор: Тимофей Булочкин
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