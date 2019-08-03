В Петербурге на площади Ленина проходит согласованный митинг против произвола на выборах и за солидарность с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Прибывший на мероприятие, депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о митинге с "Невскими новостями"

По мнению политика, оппозиция склонна превращать любые сложности, возникающие в обществе в митинги и стычки.

«Желательно, чтобы кого-то поколотили. Полиция бросила все усилия, чтобы провокаторы, которые принесли с собой ножи, металлические пруты — сюда не пришли. Люди должны иметь право высказывать свое мнение, в Петербурге дают для этого возможность», — говорит Милонов.

Столичная обстановка почти не имеет отношения к сегодняшнему митинге, уверен депутат. У Петербурга есть свои проблемы.

«Я сам готов выступить, если мне разрешат, за решение проблем с ЖКХ. Есть управляющие компании, которые воруют», — радостно ответил Милонов.

Другое дело — следовать закону. Проблему независимыми кандидатами на муниципальных выборах в Петербурге и Москве необходимо решать через суд, считает Милонов.

«Выкинули подписные листы в помойку — через суд восстановили кандидата. Поэтому людей просто обманывают, что на митингах людей можно «восстановить», — полагает политик, добавляя, что те, кто хочет сейчас провокаций уже завтра полетят в бизнес-классе отдыхать.

Петербуржцы обладают некоторой внутренней культурой, по мнению Милонова. Она не позволяет гражданам вести себя так, как хотят того лидеры оппозиции, затеявшей беспорядки.

«К слову, большинства которых тут даже нет, и те, кто платят за организацию митингов — не живут в России», — резюмировал Милонов.

Депутатов ЗакСа, представляющих оппозицию, Милонов «тусовкой с девиантным мышлением».