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19:54   3 Августа 2019
Россия

Гаспарян уверен, что организаторов провокаций в Москве ждет уголовное наказание

Гаспарян уверен, что организаторов провокаций в Москве ждет уголовное наказание

Организаторы провокаций на незаконной акции в Москве 3 августа должны понести наказание по всей строгости закона. Об этом заявил публицист Армен Гаспарян корреспонденту «Слова и Дела». 

«За нападение на сотрудника полиции, например, предусмотрена уголовная ответственность. Сторонникам оппозиции следует понять, что подобные деяния несравнимы с написанным в Twitter комментарием или опубликованным постом в Facebook. За это вполне могут отправить на зону, как было в случае с Болотной площадью», –  считает политолог.

Он уверен в том, что нарушители заранее планировали провокации. 

«Этих людей ждет «прием» в чистом виде. Те, кто заточен на организацию беспорядков, должны отдавать себе отчет, что с ними произойдет, когда их поймают силовики», – сказал Гаспарян. 

Участники якобы мирной акции протеста в Москве пришли на нее с оружием, а также устраивали явные провокации, оскорбляли сотрудников полиции.  

 

Нарушать закон людей призывали несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за многочисленных фальшивых подписей. В подписных листах при проверке обнаружились, например, имена умерших людей. 

 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #политика #мосгордума #гаспарян #акции протеста

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