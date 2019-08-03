Гаспарян уверен, что организаторов провокаций в Москве ждет уголовное наказание

Организаторы провокаций на незаконной акции в Москве 3 августа должны понести наказание по всей строгости закона. Об этом заявил публицист Армен Гаспарян корреспонденту «Слова и Дела».

«За нападение на сотрудника полиции, например, предусмотрена уголовная ответственность. Сторонникам оппозиции следует понять, что подобные деяния несравнимы с написанным в Twitter комментарием или опубликованным постом в Facebook. За это вполне могут отправить на зону, как было в случае с Болотной площадью», – считает политолог.

Он уверен в том, что нарушители заранее планировали провокации.

«Этих людей ждет «прием» в чистом виде. Те, кто заточен на организацию беспорядков, должны отдавать себе отчет, что с ними произойдет, когда их поймают силовики», – сказал Гаспарян.

Участники якобы мирной акции протеста в Москве пришли на нее с оружием, а также устраивали явные провокации, оскорбляли сотрудников полиции.

Китай-город. Сугубо мирный протест pic.twitter.com/IkMmWaoKFe — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 3, 2019

Нарушать закон людей призывали несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за многочисленных фальшивых подписей. В подписных листах при проверке обнаружились, например, имена умерших людей.