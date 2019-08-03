Полиция сообщила о 30 задержанных на незаконной акции в Москве

https://polit.info/460911-chlen-op-obnarodoval-foto-mertvykh-dush-moskovskoi-oppozicii

Полиция задержала 30 человек на незаконной акции в Москве 3 августа. Об этом сообщает ГУ МВД. По данным полиции, в незаконном мероприятии в центре столицы участвуют около 350 человек. В разы меньше, чем 27 июля. По сообщениям корреспондентов, среди участников много несовершеннолетних.

Накануне полиция Москвы предупредила жителей и гостей столицы об ответственности за участие в незаконном митинге.

«ГУ МВД России по Москве будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Выйти на незаконную акцию протеста призывали москвичей незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, ранее попавшиеся на рисовке фальшивых подписей.