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15:46   3 Августа 2019
Россия

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Согласованный митинг в поддержку свободных выборов проходит в Петербурге на площади Ленина. Мероприятие проходит мирно, однако депутат Законодательного собрания Борис Вишневский пытается отыскать провокаторов, пишут «Невские новости».

Как заявил Вишневский, провокаторы намерены сорвать мероприятие. Вероятно, парламентарий недоволен, что выступающие обсуждают выборы в Петербурге, а не ситуацию в Москве. Он пытается убедить присутствующих, что в толпе есть провокаторы, несмотря на мирный характер акции, передает корреспондент «Невских новостей».

Ранее сообщалось, что городская администрация согласовала митинг в Калининском районе. На мероприятии присутствуют правоохранители, обеспечивающие безопасность горожан.

Накануне прокуратура призвала участников сегодняшнего мероприятия игнорировать распространяемые в соцсетях призывы нарушать законодательство РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #митинг #общество #вишневский #закс петербурга

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