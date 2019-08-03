Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Бывшая жительница «Эр-Рукбана» Амина Сахим рассказала об ужасающих условиях на территории лагеря и детских смертях от стремительно распространяющихся заболеваний. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сахим утверждает, что кожные заболевания все чаще появляются у детей в возрасте от шести месяцев до трех лет, проживающих в «Эр-Рукбане»: родители здоровых детей изолируют семьи с больными малышами, выгоняя их к выгребным ямам.

За три года проживания в лагере у Сахим умерли от болезней трое детей, двух малышей и больную четырехмесячную дочь женщине удалось увезти из «Рукбана». Муж женщины, отец детей, ушел с боевиками из лагеря, его судьба неизвестна.

Пользователь Facebook Равад Заки отметил, что дети в лагере не привиты, несмотря на обязательство США (именно американская сторона организовала лагерь) предоставить проживающим медпомощь.

«О детских плановых прививках не идет даже речи. Хотя по всем международным законам государство, которое организовало лагерь обязано обеспечить проживающим в лагере элементарные бытовые условия и медицинскую помощь», — написал Заки.

Ранее в Генштабе РФ заявили об ответственности США за смерти в «Рукбане», но Вашингтон отказывается принимать меры для разрешения гуманитарного кризиса в лагере. О катастрофической ситуации в сирийском лагере беженцев сообщали координационные штабы РФ и Сирии еще в середине марта.