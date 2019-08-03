Полиция начала задерживать провокаторов на незаконном митинге в Москве

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

 Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

 Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
15:25   3 Августа 2019
Россия

Полиция призывает участников незаконного митинга в Москве разойтись

Полиция призывает участников незаконного митинга в Москве разойтись

Правоохранители призывают участников несогласованной акции оппозиции в Москве разойтись, начались задержания.

На Пушкинской площади сотрудники полиции в мегафон призывают собравшихся не нарушать общественный порядок и обеспечить беспрепятственный проход другим гражданам. На Трубной площади ОМОН, выстроившись в цепь, вытеснил протестующих в направлении Цветного бульвара.

Стоит отметить, что некоторые люди, пришедшие на незаконный митинг, закрыли лица масками.

Полиция начала задерживать провокаторов на незаконном митинге в Москве

Ранее корреспондент «Политики сегодня» сообщил, что провокаторы на несогласованной акции распылили газовый баллончик перед полицейскими. Одного из организаторов события — экс-кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь — задержали.

Напомним, что в ГУ МВД по Москве дважды предупредили желающих поучаствовать в акции о ее незаконности. Глава ведомства Олег Баранов указывал, что полиция предпримет все необходимые меры, в частности аресты и штрафы, для обеспечения безопасности граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...