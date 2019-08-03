Полиция начала задерживать провокаторов на незаконном митинге в Москве

Правоохранители призывают участников несогласованной акции оппозиции в Москве разойтись, начались задержания.

На Пушкинской площади сотрудники полиции в мегафон призывают собравшихся не нарушать общественный порядок и обеспечить беспрепятственный проход другим гражданам. На Трубной площади ОМОН, выстроившись в цепь, вытеснил протестующих в направлении Цветного бульвара.

Стоит отметить, что некоторые люди, пришедшие на незаконный митинг, закрыли лица масками.

Ранее корреспондент «Политики сегодня» сообщил, что провокаторы на несогласованной акции распылили газовый баллончик перед полицейскими. Одного из организаторов события — экс-кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь — задержали.

Напомним, что в ГУ МВД по Москве дважды предупредили желающих поучаствовать в акции о ее незаконности. Глава ведомства Олег Баранов указывал, что полиция предпримет все необходимые меры, в частности аресты и штрафы, для обеспечения безопасности граждан.