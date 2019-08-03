Участники незаконного митинга в Москве распылили перцовый газ против полиции

Провокаторы распылили перцовый газ перед полицейскими на Пушкинской площади, сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

В целом участников незаконной акции протеста гораздо меньше, чем 27 июля. Среди них много несовершеннолетних. Полицейские проверяют документы у людей. Столкновений не замечено.

Накануне московская полиция предупредила жителей и гостей столицы об ответственности за участие в незаконном митинге.

Выходить на улицы Москвы на незаконные акции людей призывали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Их не допустили, так как в подписных листах обнаружили более тысячи фальшивых подписей, в том числе уже умерших детей.

Кстати, накануне объявленной акции пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов улетели из России в Финляндию. Сам Навальный арестован за нарушение порядка проведения и участия в публичном мероприятии.