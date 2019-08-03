На митинге в Петербурге либералов нарекли позором России

Участники согласованного митинга за свободные выборы в Санкт-Петербурге проскандировали «Либералы — позор России», сообщили «Невские новости» 3 августа.

Напомним, что акция стартовала на площади Ленина в субботу в 14.00 по московскому времени. Организаторы в установленном порядке согласовали ее с администрацией Калининского района Северной столицы. Событие может посетить любой желающий.

Накануне петербургская прокуратура предостерегла желающих принять участие от провокаторов в социальных сетях, которые призывают нарушать закон.

Ранее стало известно, что на митинге заметили депутата Государственной думы Виталия Милонова. Событие также посетил писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков.