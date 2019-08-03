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 Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге
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 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
15:35   3 Августа 2019
Россия

На митинге в Петербурге либералов нарекли позором России

На митинге в Петербурге либералов нарекли позором России

Участники согласованного митинга за свободные выборы в Санкт-Петербурге проскандировали «Либералы — позор России», сообщили «Невские новости» 3 августа.

Напомним, что акция стартовала на площади Ленина в субботу в 14.00 по московскому времени. Организаторы в установленном порядке согласовали ее с администрацией Калининского района Северной столицы. Событие может посетить любой желающий.

Накануне петербургская прокуратура предостерегла желающих принять участие от провокаторов в социальных сетях, которые призывают нарушать закон.

либералы

Ранее стало известно, что на митинге заметили депутата Государственной думы Виталия Милонова. Событие также посетил писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков.

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Автор: Анна Манц
#петербург #митинг

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