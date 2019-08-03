Парализуя движение, митингующие «оппозиционеры» нарушают права москвичей

Организаторы и участники незаконных митингов в центре Москвы нарушают статью 17 Конституции РФ, которая гласит, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц», заявил глава «Евразийского Института Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин рассказал в интервью изданию New Inform.

Эксперт отметил, что во время несогласованных акций оппозиции простые граждане испытывают трудности в передвижении по городу из-за постоянно перекрытых митингующими улиц.

«К сожалению, если брать в пример, то в столице перекрываются главные центральные площади, что затрудняют проход туристов и москвичей к местным достопримечательностям, к метрополитену», — заявил Самонкин.

Он считает, что столичные полицейские должны действовать в рамках закона относительно протестующих на несогласованном митинге, но не применять противоправных мер, как делали силовики в Европе.

Собеседник издания уверен, что городские власти и силовые структуры должны провести «более жесткую риторику в отношении несистемной оппозиции», организующей несанкционированные митинги. Тем не менее не следует применять радикальные «европейские» методы разгона, используемые, например, французскими силовиками во время акций «желтых жилетов», напомнил Самонкин.

«Применять меры к этим зачинщикам необходимо не только с точки зрения административно правовой ответственности, но и уголовной. Однако действовать нужно в рамках законодательства, а не как в Европе, где толпы разгоняют при помощи слезоточивого газа и водных насосов», — заключил Самонкин.

Незаконные акции организованы в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму, не зарегистрированных Мосгоризбиркомом из-за бракованных подписей, поданных за свое выдвижение.

Перед несогласованным митингом 27 июля глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал москвичей о последствиях участия в акции. Более 160 человек были оштрафованы после митинга, еще 61 получили административные аресты.