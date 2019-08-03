Политтехнолог и политолог Алена Август объяснила, почему организаторы массовых беспорядков в Москве отказались провести митинг на согласованной мэрией площадке.

Изначально так называемая оппозиция подала заявку в столичную мэрию на проведение митинга, но после согласования мероприятия они ее отозвали, объяснив это тем, что хотели провести акцию в другом месте.

Дело в том, что оппозиция изначально не собиралась устраивать мирный митинг, им нужны массовые беспорядки, считает Август, пишет «ПолитРоссия». Организаторы беспорядков 27 июля хотят повторить историю.

Проспект Академика Сахарова, который предложили власти для проведения акции, не подошла организаторам митинга по простой причине - просторная площадка исключает давку и неразбериху.

«Этим-то и отличается мероприятие, должным образом организованное с законно полученным согласованием и уведомлением, от мероприятия, которое нужно только для того, чтобы организовать очередной хайп, очередных людей повести на несуществующие баррикады и на этом поднять свою репутацию борцов с режимом, борцунов», – выразила мнение эксперт.

Так называемой оппозиции важно создать подобающую картинку для прозападных СМИ, а для этого не обойтись без провокаций, задержаний и жертв, отмечает СМИ.

Организаторы просили дать им площадку на Лубянке перед зданием ФСБ, что довольно абсурдно, ведь это крупный транспортный узел города.

К тому же сложно себе представить, что на Западе подобный митинг попытались бы провести у здания ЦРУ или Ми-6. Его разогнали бы в момент, причем с применением гораздо более жестких мер, чем в России.

Организаторы массовых беспорядков в Москве рассчитывают на внимание западной прессы, а кто станет жертвой провокаций, их не волнует, резюмирует СМИ.