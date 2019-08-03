Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

 Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

СК расследует отмывание Навальным 1 миллиарда рублей, полученных от спонсоров

 Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге

Вишневсий разглядел «провокаторов» в толпе мирных участников митинга в Петербурге
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

Сирийская беженка рассказала о распространении болезней в лагере «Эр-Рукбан»

 Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки
15:02   3 Августа 2019
Россия

Митинг на Сахарова не устроил провокаторов, потому что Лубянка для западных СМИ интереснее

Митинг на Сахарова не устроил провокаторов, потому что Лубянка для западных СМИ интереснее

Политтехнолог и политолог Алена Август объяснила, почему организаторы массовых беспорядков в Москве отказались провести митинг на согласованной мэрией площадке.

Изначально так называемая оппозиция подала заявку в столичную мэрию на проведение митинга, но после согласования мероприятия они ее отозвали, объяснив это тем, что хотели провести акцию в другом месте.

Дело в том, что оппозиция изначально не собиралась устраивать мирный митинг, им нужны массовые беспорядки, считает Август, пишет «ПолитРоссия». Организаторы беспорядков 27 июля хотят повторить историю.

Проспект Академика Сахарова, который предложили власти для проведения акции, не подошла организаторам митинга по простой причине - просторная площадка исключает давку и неразбериху.

«Этим-то и отличается мероприятие, должным образом организованное с законно полученным согласованием и уведомлением, от мероприятия, которое нужно только для того, чтобы организовать очередной хайп, очередных людей повести на несуществующие баррикады и на этом поднять свою репутацию борцов с режимом, борцунов», – выразила мнение эксперт.

Так называемой оппозиции важно создать подобающую картинку для прозападных СМИ, а для этого не обойтись без провокаций, задержаний и жертв, отмечает СМИ.

Организаторы просили дать им площадку на Лубянке перед зданием ФСБ, что довольно абсурдно, ведь это крупный транспортный узел города. 

К тому же сложно себе представить, что на Западе подобный митинг попытались бы провести у здания ЦРУ или Ми-6. Его разогнали бы в момент, причем с применением гораздо более жестких мер, чем в России.

Организаторы массовых беспорядков в Москве рассчитывают на внимание западной прессы, а кто станет жертвой провокаций, их не волнует, резюмирует СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #оппозиция #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...