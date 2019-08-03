Милонов рад, что полиция не пустила провокаторов на митинг в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов был замечен на петербургском митинге в поддержку свободных выборов, который проходит на площади Ленина 3 августа.

«Невские новости» пообщались с парламентарием, который высоко оценил работу правоохранителей, не допустивших провокаторов до акции в Петербурге.

Напомним, что организаторы заранее и в установленном порядке согласовали акцию с администрацией Калининского района Северной столицы. Она стартовала в 14.00 по московскому времени.

Накануне, 2 августа, в петербургской прокуратуре указали, что митинг может посетить любой желающий. Вместе с тем, в ведомстве предупредили, что не стоит идти на поводу у людей, которые призывают к нарушению российского и федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что акцию также посетил писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков.