Стариков посетил митинг на площади Ленина в Петербурге

Писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков решил посетить петербургский митинг в поддержку свободных выборов, который проходит на площади Ленина 3 августа. Об этом сообщили «Невские новости».

Старт действия намечен на 14.00 по московскому времени. Площадь с фонтанами постепенно заполняется людьми.

Напомним, что организаторы акции заранее и в установленном порядке уведомили администрацию Калининского района города о своих планах. Мероприятие было согласовано. В петербургской прокуратуре заранее отметили, что принять участие в акции может любой желающий. Вместе с тем, сотрудники ведомства предостерегли людей, что нельзя идти на поводу у провокаторов и нарушать законодательство.