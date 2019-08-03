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Стариков посетил митинг на площади Ленина в Петербурге

 Оппозиция готова превратить акцию в Москве в бойню ради «выгодной» картинки для западных СМИ

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14:16   3 Августа 2019
Россия

Стариков посетил митинг на площади Ленина в Петербурге

Стариков посетил митинг на площади Ленина в Петербурге

Писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков решил посетить петербургский митинг в поддержку свободных выборов, который проходит на площади Ленина 3 августа. Об этом сообщили «Невские новости».

Старт действия намечен на 14.00 по московскому времени. Площадь с фонтанами постепенно заполняется людьми.

Напомним, что организаторы акции заранее и в установленном порядке уведомили администрацию Калининского района города о своих планах. Мероприятие было согласовано. В петербургской прокуратуре заранее отметили, что принять участие в акции может любой желающий. Вместе с тем, сотрудники ведомства предостерегли людей, что нельзя идти на поводу у провокаторов и нарушать законодательство.

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Автор: Анна Манц
#петербург #митинг #стариков

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