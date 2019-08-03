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14:07   3 Августа 2019
Весь мир

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Почти 1,5 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании за минувшие сутки, большинство из них — женщины и дети. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в информационном бюллетене, опубликованном в Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 389 человек (женщин – 117, детей – 199), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1093 человек (женщин – 328, детей – 557)», — сказано в сообщении ведомства.

Сообщается в общей сложности о 2175 гуманитарных акциях, проведенных российской стороной для населения Сирии. Нуждающимся распределено более 3,5 тысяч тонн продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что лагерь для беженцев «Рукбан» будет закрыт уже в августе — ранее российская сторона неоднократно заявляла о гуманитарной катастрофе на территории лагеря.

Около полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

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Автор: Тимофей Булочкин
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