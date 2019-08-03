Соболь задержали за разжигание массовых беспорядков в Москве

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, активно призывавшую москвичей выйти на незаконную акцию протеста 3 августа, задержали.

Накануне прокуратура Москвы предупредила Соболь, что массовое мероприятие, которое планируется провести 3 августа 2019 года, не согласовано в установленном порядке с органами исполнительной власти столицы.

Ранее Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Согласно статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), если в течение полгода гражданин дважды привлекался к административной ответственности по вышеуказанной статье, есть основания привлечь его к уголовной. УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до одного миллиона рублей, обязательных или исправительных работ, либо лишения свободы.

Любовь Соболь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму, так как в ее подписных листах нашли поддельные подписи, в частности уже умерших людей. Вместо того, чтобы решать вопросы в вышестоящих инстанциях, Соболь устроила шоу с голодовкой.