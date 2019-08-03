Оппозиция готова превратить акцию в Москве в бойню ради «выгодной» картинки для западных СМИ

Организаторы несанкционированной акции в Москве умышленно подставляют людей, осознавая последствия своих противозаконных призывов ради правильной картинки западным СМИ.

Оппозиция осталась не удовлетворена митингом 27 июля, так как их не зарегистрировали кандидатами на выборы в Мосгордуму, поэтому они решили повторить попытку 3 августа. Главных организаторов прошлого оппозиционного митинга арестовали на законных основаниях, поэтому в новой субботней акции они не поучаствуют.

Зато они продолжают призывать людей на митинг и настраивают против правоохранителей. На это указывает и тот факт, что организаторы отказались от предложенного московскими властями места проведения митинга на проспекте Сахарова. Ведь оппозиции нужны столкновения и задержания, пишет ПолитЭксперт.

Помимо этого, либеральные силы решили изменить тактику - лидеры оппозиции призывают народ устроить несколько точек сбора, чтобы рассредоточить массу людей и затруднить работу правоохранителей. В качестве мест сборищ они указали Пречистенские ворота, площадку у Никитских ворот, в Новопушкинском сквере, на Трубной и Тургеневских площадях, а также у Покровских ворот.

Либералы прекрасно понимают, что на митинге возникнут столкновения, беспорядки, задержания, отмечает СМИ. Именно это им и нужно, чтобы представить выгодную с их точки зрения картинку западной прессе, готовой писать о «бесчинствах» полиции, не разбираясь в причинах задержаний.

«Навальнисты» начали призывы к незаконным акциям после того, как Мосгоризбирком отказал т.н. независимым кандидатам в регистрации на выборы в МГД из-за фальшивок в подписных листах, напоминает издание.

Бывший кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков организовал «цех» по подделке подписей избирателей за Илью Яшина. Также рисовальщики подписей должны были заполнять бланки другого кандидата - Любови Соболь.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло в ходе спецрасследования узнал, что в подписных листах юристки ФБК было много подделок, в том числе подписи умерших москвичей.