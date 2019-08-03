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14:05   3 Августа 2019
Россия

Правоохранители занимают точки сбора провокаторов, обозначенные Соболь

Правоохранители занимают точки сбора провокаторов, обозначенные Соболь

Сотрудники полиции активно перекрывают точки сбора провокаторов незаконного митинга оппозиции, которые ранее обозначила юрист так называемого ФБК Любовь Соболь в Twitter. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Напомним, что сразу после провальной несанкционированной акции 27 июля экс-кандидатка в микроблоге начала подначивать людей на очередное нарушение законодательства — «прогулку» по Бульварному кольцу. Указанные точки сбора находятся на Пречистенских, Никитских и Покровских воротах, Трубной и Тургеневской площади, а также в Новопушкинском сквере.

Стражи порядка уже предприняли необходимые меры для защиты гостей и жителей столицы, а в вышеназванных местах собираются серьезные силы. Источник ФАН отметил, что нарушителей будут разгонять на начальном этапе сбора.

Правоохранители занимают точки сбора провокаторов, обозначенные Соболь

«Вряд ли повторится ситуация 27 июля, когда прорвавшиеся бунтари могли ходить по улицам города. Все «просочившиеся» сразу же попадут в тупик, так как примыкающие улицы и дворы уже заняты сотрудниками Росгвардии и полиции. Активно расставляют металлические ограждения», — добавил источник.

Он также указал, что экс-кандидатка навряд ли появится лично на собранном ей же митинге. Оппозиция просто хочет столкнуть людей, но не участвовать в этом «побоище».

Власти города не согласовали субботний митинг, но предложили другие даты. «Независимых» кандидатов в Мосгордуму, которым отказали из-за большого количества недействительных подписей, это не устроило и они решили вновь подвергнуть опасности людей. В министерстве внутренних дел дважды предупредили о незаконности акции.

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Автор: Анна Манц
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