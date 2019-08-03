Фестиваль «Шашлык Live» стартовал в Парке Горького

Гости мероприятия смогут послушать выступления отечественных рок-исполнителей и попробовать мясные блюда от лучших поваров московских ресторанов. Фестиваль «Шашлык Live» продлится два дня - субботу и воскресенье - с 11:00 до 22:00.

Шале и фудкорты разместили на Пушкинской набережной. Гостям праздника предложат классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также мясо на огне по авторским рецептам с оригинальными и необычными добавками.

Праздничную атмосферу дополнят песни группы «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, Валерия Сюткина, Светланы Сургановой, Чичериной и других известных музыкантов.