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 Оппозиция готова превратить акцию в Москве в бойню ради «выгодной» картинки для западных СМИ

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Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

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 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
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13:23   3 Августа 2019
Россия

Фестиваль «Шашлык Live» стартовал в Парке Горького

Фестиваль «Шашлык Live» стартовал в Парке Горького

Гости мероприятия смогут послушать выступления отечественных рок-исполнителей и попробовать мясные блюда от лучших поваров московских ресторанов. Фестиваль «Шашлык Live» продлится два дня - субботу и воскресенье - с 11:00 до 22:00. 

Шале и фудкорты разместили на Пушкинской набережной. Гостям праздника предложат классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также мясо на огне по авторским рецептам с оригинальными и необычными добавками.

Праздничную атмосферу дополнят песни группы «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, Валерия Сюткина, Светланы Сургановой, Чичериной и других известных музыкантов.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #отдых #фестиваль #шашлык

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