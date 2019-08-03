Протесты не помогут зарегистрироваться кандидатам-фальсификаторам, уверен депутат

Московская полиция действует законно в отношении протестующих, вышедших на несогласованную акцию оппозиции в Москве 3 августа. Об этом депутат Госдумы Антон Морозов сообщил в интервью ФАН.

Морозов отметил, что уличные протесты не помогут зарегистрировать бывших кандидатов в столичную думу, в подписных листах которых нашли бракованные автографы эксперты-графологи МГИК.

«Я повторюсь, все должно быть в рамках закона, а выводить людей на несанкционированные акции — это вне закона, а потому пресекается правоохранительными органами», — сказал Морозов.

Депутат также подчеркнул сдержанность московских полицейских по отношению к протестующим. Он утверждает, что в Москве сотрудники правопорядка действуют не так грубо, как французские полицейские при жестких разгонах акций «желтых жилетов». Не менее радикально действуют и полицейские в США при разгоне протестов.

«Потому что руководителям даже самых демократичных, как нам пытаются преподнести, стран не нравятся общественные беспорядки, угрожающие жизни и здоровью горожан. Особенно когда они бессмысленны, ведь отказ в регистрации сделан на законных основаниях», — уверен депутат.

Накануне прошлого несогласованного митинга 27 июля глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал москвичей о последствиях участия в незаконных акциях в виде административной ответственности. По итогам акции более 160 человек оштрафованы, еще 61 получили административные аресты.