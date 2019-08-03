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 Оппозиция готова превратить акцию в Москве в бойню ради «выгодной» картинки для западных СМИ

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13:38   3 Августа 2019
Россия

Полиция Москвы основательно подготовилась к незаконному митингу оппозиции

Полиция Москвы основательно подготовилась к незаконному митингу оппозиции

Московские правоохранители готовы к несанкционированному митингу оппозиции: в район проведения акции перебрасывается спецтехника и сотрудники полиции и Росгвардии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Стоит отметить, что прошлое незаконное сборище показало высокий профессионализм полицейских, которые защитили жителей и гостей столицы от агрессивно настроенных митингующих и провокаторов. Таковых методично вычисляли в толпе и задерживали, пресекая опасные действия на корню.

Грамотная стратегия стражей порядка позволила избежать массовых беспорядков. Но провалившаяся в очередной раз оппозиция решила вновь попытаться создать хаос в центре Москвы 3 августа, ведь деньги от западных спонсоров надо отработать.

Полиция Москвы основательно подготовилась к незаконному митингу оппозиции

Чтобы избежать ошибки митинга 27 июля, организаторы призвали людей собираться не в определенном месте, а рассредоточиться на Бульварном кольце. Они посчитали, что так силовики не смогут контролировать ситуацию, но они ошиблись. Подготовка к сборищу «либералов» началась еще ночью — на место события выдвинулась спецтехника, стартовала установка ограждений и другие мероприятия для обеспечения безопасности москвичей и туристов.

Чтобы не допустить сильного раскачивания толпы, задержания особо «буйных» могут начаться еще до начала самой акции. Самые активные митингующие, которые несут потенциальную опасность, не смогут посетить мероприятие, что обезопасит общество и снизит градус обстановки.

Полиция Москвы основательно подготовилась к незаконному митингу оппозиции

Ранее начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов отмечал приоритет безопасности, для обеспечения которой полиция предпримет все необходимые меры, в частности задержания и штрафы. К тому же, в этом будет помогать система распознавания лиц в камерах видеонаблюдения. Никто из нарушителей не останется безнаказанным.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #полиция

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