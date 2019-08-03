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 Оппозиция готова превратить акцию в Москве в бойню ради «выгодной» картинки для западных СМИ

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13:06   3 Августа 2019
Россия

Полиция может отследить провокаторов на незаконной акции в Москве с помощью Telegram

Полиция может отследить провокаторов на незаконной акции в Москве с помощью Telegram

Оппозиционеры на незаконном митинге 3 августа намерены использовать функцию геочатов в приложении Telegram. Эти действия могут помочь правоохранителям во время работы на нелегальной акции, пишет Nation-news.

В этом году выборы в Мосгордуму вызвали большой резонанс. Оппозиция, которую не зарегистрировали на выборы из-за поддельных подписей в подписных листах, устроила провокации с призывами выходить на несанкционированные митинги.

Очередная незаконная акция запланирована на 3 августа. Согласно выложенной в интернет «методичке действий на оппозиционном митинге», все коммуникации на незаконной акции будут проходить с помощью геочатов в Telegram, в которых могут общаться люди, находящиеся рядом. С помощью этой функции можно легко найти людей «по интересам» и даже руководить провокациями на митинге.

Однако оппозиционеры не учли, что через геочаты полиция может отслеживать планы оппозиционного движения во время нелегальной акции. Более того, место встречи могут создать и сами сотрудники полиции и скорректировать действия, чтобы эффективнее бороться с угрозой, исходящей от толпы, управляемой оппозиционными провокаторами.

На прошлой неделе, 27 июля, в Москве прошел несогласованный оппозиционный митинг, завершившийся задержаниями. На самовыдвиженцев от команды блогера Алексея Навального, которые организовали акцию, завели дела по административному правонарушению по статье 20.2 КоАП РФ.

Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов находятся по арестом, Любовь Соболь отделалась штрафом, так как ее нельзя взять под стражу из-за наличия малолетнего ребенка.

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Автор: Ольга Шпакова
#полиция #telegram #мосгордума #несанкционированный митинг

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