Путин утвердил мероприятия для празднования сотого юбилея Театра Вахтангова

Российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Документ опубликовали на портале правовой информации 3 августа.

В соответствии с указом, правительство за полгода должно создать организационный комитет, который займется подготовкой к юбилею. Кроме этого, Кабинет министров разработает и утвердит план основных мероприятий по подготовке и проведению торжества к 100-летию вахтанговского театра.

Региональным властям также рекомендуется поучаствовать в деятельности, следует из документа. Указ вступил в силу 2 августа.

Официальной датой открытия Государственного академического театра имени Вахтангова считается 13 ноября 1921 года, несмотря на то, что его история началась в 1913 году со Студенческой драматической студии под его руководством. Свое нынешнее название учреждение получило в 1926 году.