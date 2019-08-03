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13:07   3 Августа 2019
Россия

Киберспортсмен из команды Virtus.pro предложил открыть центр киберспорта в Сибири

Киберспортсмен из команды Virtus.pro предложил открыть центр киберспорта в Сибири

В китайском курортном городе Санья в провинции Хайнань местное правительство совместно с компанией по развитию культуры и спорта «Икэ» откроют центр киберспорта площадью 742,5 тысяч квадратных метров.

Планируется, что он привлечет внимание молодежи и обеспечит хорошую прибыль государству, а также будет способствовать развитию кибертуризма.

«Политика Сегодня» обсудила китайскую инициативу с российским киберспортсменом международного класса из команды Virtus.pro Ярославом Кузнецовым. Он поддержал проект коллег из КНР и добавил, что России тоже стоит развиваться в этом направлении.

«В этом направлении стоит двигаться, поскольку компьютерные игры и киберспорт набирают популярность с каждым годом все больше и больше. Этим интересуются», — рассказал Кузнецов.

Киберспортсмен не сомневается, что в будущем компьютерные игры будут востребованы, поэтому развивать отечественный киберспорт, в том числе и площадки для проведения соревнований, необходимо уже сейчас.

«Чем раньше начнем, тем лучше», — уверен игрок.

Киберспортсмен уверен, что России не помешал бы аналог китайского центра киберспорта

Открыть российский центр, который стал бы аналогом хайнаньского, Кузнецов предложил в Сибири или на юге страны.

«Обычно у нас все открывается на базе Московского региона. Все в Москве. Но можно открыть российский аналог в другом месте, потому что не стоит все яйца в одну корзину складывать», —  считает киберспорстмен.

Открытие международного центра киберспорта в России позволило бы развить интерес и к туризму в нашей стране, уверен Кузнецов. К примеру, туристы смогут посетить достопримечательности и поучаствовать в соревнованиях.

«Также возник бы интерес со стороны местных жителей к киберспорту.  Открыть можно в любом месте, в любом случае это было бы здорово», — резюмировал собеседник агентства.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #туризм в россии #киберспорт

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