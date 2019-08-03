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12:15   3 Августа 2019
Россия

Сайт «Уголовка.инфо» покажет данные провокаторов с незаконного митинга в Москве

Сайт «Уголовка.инфо» покажет данные провокаторов с незаконного митинга в Москве

Анонимы запустили в интернете сайт ugolovka.info, на котором публикуются фотографии участников незаконных акций, провокаторов и агрессивно настроенных людей. Снимки берутся с камер наружного видеонаблюдения.

На сайте уже сотни фотографий с прошедшей 27 июля несанкционированной акции в Москве. 

Ранее московская полиция предупредила жителей и гостей столицы о том, что участие в незаконных акциях является нарушением закона. Согласно статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусмотрена ответственность в виде штрафа от 600 тысяч до ондно миллиона рублей, обязательных или исправительных работ , либо лишение свободы.    

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Автор: Елена Ляхова
#москва #россия #общество #акция протеста #мосгордума

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