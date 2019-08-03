Шойгу объявил открытие АрМИ-2019

Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл пятые Армейские международные игры 3 августа.

Он выразил уверенность, что участники проявят «силу духа и твердость характера», а также достойно справятся с испытаниями и добьются успехов. Министр отметил, что принятое пять лет назад решение о создании АрМИ было верным, что доказала практика. Российское военное мероприятие превратилось в заметный мировой бренд, который с каждым годом обретает все большую популярность и новых поклонников.

«В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», — напомнил генерал.

Открытие проходит на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье. Событие будет проходить с 3 по 17 августа. Среди конкурсов, в частности, представлены «Танковый биатлон», «Десантный взвод», «Морской десант», «Полевая кухня» и «Военное ралли».

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, в пятых Армейских играх поучаствуют свыше 220 команд из почти 40 государств. В 2019 году Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия впервые присоединились к мероприятию. Страны НАТО прислали своих наблюдателей.