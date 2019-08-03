«Оппозиция» собирает копейки для своза массовки на незаконный митинг в Москве

Перед началом несанкционированной акции 3 августа оппозиционные активисты уже не стесняются того, что сгоняют на митинги людей из регионов для массовки.

Накануне в Telegram-канале «АгитРоссия» появилось сообщение, что группа людей из Петербурга едет на столичный митинг и им не хватает денег на дорогу, пишет ПолитЭксперт.

Как принято у оппозиции, свои финансы на выражение гражданской позиции они не тратят, а клянчат деньги у граждан и собирают добровольные пожертвования. На таких ситуациях «активисты» зарабатывают уже не впервые - подобное происходит на каждой акции.

Разумеется, отчетности о том, куда пошли собранные деньги, не предоставляется и никто даже не сможет проверить, доехала ли «группа поддержки» из Петербурга в Москву или все же предпочла «бороться с режимом» в баре.

Неясным остается одно - почему персонажи, которые не в состоянии сами оплатить себе дорогу из Петербурга в Москву, считают, что им по силам «расшатать режим», и почему всех так взволновали выборы в Мосгордуму, где голосовать могут только москвичи.

Освещавшие незаконную акцию оппозиции 27 июля СМИ писали, что на митинг приехали жител других городов, и даже не из Подмосковья, а из удаленных от столицы регионов. Полиция задержала тога около 600 приезжих. Организаторами митинга выступили «независимые кандидаты» - члены команды Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас, лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

Они не были зарегистрированы на выборы в связи с тем обнаружением в их подписных листах подделок. Сейчас Гудков, Галямина, Яшин, Янкаускас и Жданов находятся под арестом, а Соболь только заплатила штраф в 30 тысяч рублей. Арестовать ее не могут, потому как она мать малолетней дочери.