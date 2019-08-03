Оппозиция демонизирует правоохранителей, чтобы давить на власти, уверен эксперт

Стражи порядка на митинге 3 августа в центре Москвы будут немедленно пресекать все провокации нарушителей порядка, задерживать лиц, чьи действия могут угрожать безопасности москвичей.

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко высоко оценил действия столичной полиции. Как пишет портал Nation News, Осташко призвал поддержать стражей порядка, которые, несмотря на множество провокаций агрессоров, действуют корректно и в рамках закона.

Кроме того, он призвал жестко решать вопрос с интернет-ресурсом, на котором протестующие выкладывают личные данные сотрудников полиции, работающих на незаконных митингах. Вплоть до уголовной ответственности.

После череды незаконных акций некоторые участники стали публиковать в соцсетях персональные данные сотрудников полиции: теперь их семьям угрожают неизвестные люди, оскорбляют и травят.

«И, конечно, цель оппозиции — в демонизации правоохранителей. И это серьезная проблема давления на правоохранителей, к примеру, она есть и во Франции, где на улицы выходят «желтые жилеты», — сказал Осташко в интервью изданию Nation News.

Осташко предполагает, что незарегистрированные из-за бракованных подписей на выборы в Мосгордуму кандидаты могли намеренно испортить собственные подписные листы, понимая свою неконкурентоспособность в политике.

«Им вообще плевать на политику, на деле они проиграют любому сильному кандидату, они это все понимают и, возможно, поэтому они специально испортили подписи в своих подписных листах. Что касается переноса места митинга, то это нужно им для создания картинки, как подавляют оппозицию. Кроме красивой картинки, им больше ничего не нужно, никакой конструктив им не нужен», — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированного шествия в Москве 3 августа рискуют попасть под уголовную ответственность из-за перекрытия дорожного движения. Накануне прошлого несогласованного митинга 27 июля глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал москвичей о последствиях такого активизма — административных арестах и штрафах. Всего более 160 человек оштрафованы по итогам мероприятия, еще 61 получили административные аресты.