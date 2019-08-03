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11:59   3 Августа 2019
Россия

Кафе и магазины Москвы вынуждены закрываться из-за незаконного сборища 3 августа

Кафе и магазины Москвы вынуждены закрываться из-за незаконного сборища 3 августа

Московские предприниматели после незаконного митинга оппозиции 27 июля пожаловались на большой материальный ущерб от агрессивной толпы, собранной оппозицией в центре столицы. В связи с этим, районные власти предложили магазинам и кафе закрыться на время еще одной несанкционированной акции, которая запланирована на субботу, 3 августа.

Управляющая рюмочной «Зинзивер» Полина Каргаленкова подтвердила, что заведение получило письмо от управы Басманного района города с пометкой «Весьма срочно!».

«Мы получили предписание, надеемся, что все пройдет мирно и согласно законодательству РФ», — сказала она.

Положительно ответила на соответствующий вопрос и владелица магазина «Мам,купи» Дарья Зарыковская. Ее информировали из управы Мещанского района. Согласно документу, торговой точке рекомендовали «предпринять меры безопасности», вплоть до полного закрытия.

Кафе и магазины Москвы вынуждены закрываться из-за незаконного сборища 3 августа

Ранее городские власти не согласовали митинг экс-кандидатов в Московскую городскую думу, которых законно не допустили до выборов из-за большого числа недействительных подписей. Оппозиция проводит акцию под предлогом якобы поддержки незарегистрированных независимых претендентов. На самом же деле, им просто нужен пиар и «красивая» картинка для западных СМИ.

Субботний митинг не первый — аналогичное незаконное действо проходило 27 июля. Тогда предприниматели указывали, что из-за эгоистичных экс-кандидатов, которым на самом деле плевать на москвичей, они работали в убыток и даже были вынуждены закрыться, чтобы спастись от погромов.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #бизнес

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