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11:48   3 Августа 2019
Россия

Путин подписал указ об увековечивании памяти погибших военных

Путин подписал указ об увековечивании памяти погибших военных

Министерство обороны РФ будет увековечивать память погибших при защите Отечества военных — соответствующий указ подписал 3 августа президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в положение о министерстве обороны РФ… изменение, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», — сказано в документе.

В субботу глава РФ подписал закон, запрещающий арестовывать подозреваемых в преступлениях российских предпринимателей, если они не пытались скрыться от следствия. Это позволит облегчить избрание судом меры пресечения: если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, то подозреваемого не будут заключать под стражу.

Путин подписал указ об увековечивании памяти погибших военных

Ранее 2 августа президент подписал указ об увеличении суммы госпошлины, уплачиваемой иностранцами для получения вида на жительство в России: такое решение принято после обновленного документа о виде на жительство с электронным чипом. В тот же день Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение правил выращивания наркосодержащих растений для использования в медицинских целях.

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Автор: Тимофей Булочкин
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