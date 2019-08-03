Оппозиционное «Яблоко» предупредило о смертельной опасности московского митинга 3 августа

Оппозиционная партия «Яблоко» заявила, что не будет участвовать в незаконных акциях протеста в Москве 3 августа, на которые призывают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Яблочники подчеркнули, что это их принципиальная позиция, так как участие в несанкционированных акциях несет опасность для жизни и здоровья.

Партия «Яблоко» принципиально не принимает участие в несогласованных мероприятиях и, в частности, в пикетах 3 августа. Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников при участии в таких акциях. Участие в таких акциях – личное решение каждого из нас. — Партия ЯБЛОКО (@yabloko) August 2, 2019

Ранее московская полиция предупредила москвичей и гостей столицы о том, что участие в незаконном протесте, на которые призывают в соцсетях, является нарушением закона.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку ряда кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за сотен фальшивых подписей в подписных листах. Вместо того, чтобы разрешать вопросы в судебном порядке, кандидаты в кандидаты занимаются шантажом Мосгоризбиркома.