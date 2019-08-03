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11:51   3 Августа 2019
Россия

Оппозиционное «Яблоко» предупредило о смертельной опасности московского митинга 3 августа

Оппозиционное «Яблоко» предупредило о смертельной опасности московского митинга 3 августа

Оппозиционная партия «Яблоко» заявила, что не будет участвовать в незаконных акциях протеста в Москве 3 августа, на которые призывают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Яблочники подчеркнули, что это их принципиальная позиция, так как участие в несанкционированных акциях несет опасность для жизни и здоровья. 

 

Ранее московская полиция предупредила москвичей и гостей столицы о том, что участие в незаконном протесте, на которые призывают в соцсетях, является нарушением закона. 

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку ряда кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за сотен фальшивых подписей в подписных листах.  Вместо того, чтобы разрешать вопросы в судебном порядке, кандидаты в кандидаты занимаются шантажом Мосгоризбиркома. 

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Автор: Елена Ляхова
#москва #россия #политика #яблоко #мосгордума

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