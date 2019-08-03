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11:26   3 Августа 2019
Россия

Больше всего людей с впервые выявленными психическими расстройствами живут в Петербурге

Больше всего людей с впервые выявленными психическими расстройствами живут в Петербурге

Министерство здравоохранения предоставило данные о количестве пациентов с психическими расстройствами, которые выявили впервые, за прошлый год по регионам. На их основе RT составил соответствующий рейтинг.

На первом месте оказался Санкт-Петербург — здесь зарегистрированы почти пять тысяч таких людей. Серебро получила Москва с 2,8 тысячами случаев первичной регистрации психических расстройств. Также в пятерку вошли Татарстан, Башкортостан и Челябинская область с 2,5 , 2,4 и 2,1 тысячами соответственно.

Наименьшее количество таких пациентов оказалось в Ненецком автономном округе, где впервые подобные заболевания выявили всего у восьми людей. За ним следуют Чукотка, Магаданская и Мурманская области, а также Севастополь.

В общей сложности, за прошлый год первичное психическое расстройство выявили у чуть более чем 59 тысяч россиян. Отмечается, что сюда не входят случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #психология #расстройство

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