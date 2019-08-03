Участники незаконного митинга в Москве могут отправиться в колонию по вине организаторов

Участники несогласованной акции в Москве, запланированной на 3 августа, могут быть привлечены к уголовной ответственности за перекрытие дорожного движения — это признак организации массовых беспорядков. Об этом сообщил глава «Офицеров России» Сергей Липовой, сославшись на данные из достоверных источников.

Липовой утверждает, что организаторы несанкционированного митинга планируют подставить несколько десятков человек под уголовную ответственность: за перекрытие движения москвичи могут получить несколько лет колонии. Доказательством в таких уголовных делах будут записи с камер уличного видеонаблюдения, подчеркивает генерал-майор.

«Направив людей на перекрытия дорожного движения в столице, якобы для того, чтобы привлечь внимание граждан и создать дополнительный резонанс, они подставят участников несанкционированной акции. На самом деле цели следующие — это парализация движения общественного транспорта, экстренных служб, подразделений полиции и Росгвардии», — пишет Липовой в Facebook.

Если из-за перекрытого транспортного движения скорая помощь не успеет прибыть к больному и тот умрет, ответственность для митингующих может быть намного строже, отмечает Липовой. Он уверен, что организаторы незаконного мероприятия намеренно толкают людей на уголовные преступления.

«Вот что является их основной целью — провокации, направленные на массовое привлечение людей к уголовной ответственности», — заключил генерал-майор.

Более 160 граждан оштрафованы, еще 61 человек арестован после митинга в Москве 27 июля. Московские суды привлекли их к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Накануне несогласованной акции глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал желающих поучаствовать в незаконном шествии о последствиях — административных арестах и штрафах, а после проведения акции заявил, что силовики взяли мероприятие под контроль и задержали нарушителей общественного порядка.