Полиция защитит москвичей от агрессивных участников незаконного митинга 3 августа

Министерство внутренних дел защитит жителей и гостей Москвы от провокаторов и нарушителей порядка на предстоящем незаконном митинге оппозиции, который запланирован на субботу, 3 августа. Агрессивных лиц правоохранители будут задерживать, заявил лава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Глава ведомства добавил, что силовики не позволят портить людям настроение.

Аналогичная незаконная акция состоялась в Москве 27 августа. Стражи порядка задержали более тысячи человек: нарушителей постигли аресты и административные штрафы. На минувшем митинге провокаторы вели себя крайне агрессивно: кидались на полицейских, швыряли бутылки, прорвали оцепление и парализовали движение машин на Садовом кольце. В отношении самых ярых дебоширов заведены уголовные дела за участие в массовых беспорядках и применение силы против представителей власти.Также среди задержанных более ста уклонистов от военной службы: им грозит до двух лет тюрьмы. Накануне прошлой акции Баранов также предупреждал, что полиция примет все необходимые меры, чтобы обезопасить россиян в их выходной день.

В преддверие митинга 3 августа МВД дважды предупредило, что массовая акция не согласована в установленном порядке, поэтому участие в ней — это прямое нарушение законодательства.

«ГУ МВД России по Москве будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники столичного ведомства намерены впервые воспользоваться системой распознавания лиц на камерах видеонаблюдения. Полицейские смогут отследить маршрут митингующих от дома до места несанкционированной акции.

«Камер достаточно, даже много настолько, что никто не уйдет неопознанным», — написали в Telegram-канале «Товарищ майор»

Напомним, что организаторами незаконного митинга выступают экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которых не допустили до участия в выборах из-за большого числа недействительных подписей, в частности в подписях 22 кандидатов избиркомы нашли 339 «мертвых душ». Таким личностям, как Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и Дмитрий Гудков не понравилось законное решение столичной избирательной комиссии, поэтому они решили давить на ведомство, нарушая российское законодательство.