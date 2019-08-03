Пятые Армейские международные игры стартовали в России

Открытие Армейских международных игр «АрМИ-2019» состоится сегодня на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье — в них примут участие 39 государств мира, своих наблюдателей прислали страны НАТО.

Соревнования пройдут в разных странах с 3 по 17 августа: в России проведут 16 конкурсов, в Китае — четыре, еще три в Казахстане, по два в Иране и Белоруссии и по одному в Армении, Азербайджане, Монголии, Узбекистане и Индии. В числе конкурсов этого года «Танковый биатлон», «Десантный взвод», «Морской десант», «Полевая кухня», «Военное ралли» и другие, сообщает REGNUM.

Четыре страны НАТО — США, Франция, Турция и Словакия, прислали своих наблюдателей, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также в соревнования включена команда Греции. Министр отмечал, что в этом году на мероприятии состоится первый заезд женских танковых экипажей, кроме того в играх примут участие юнармейцы.

Ранее министр обороны заявлял, что задача Юнармии — «воспитать здоровых и патриотически настроенных» россиян. Инициатива создать военно-патриотическое движение принадлежала именно Шойгу: сейчас в ряды юнармейцев вступили более 550 тысяч детей.