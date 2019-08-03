Власти одобрили изменение порядка специальной оценки условий труда

Российское правительство одобрило законопроект, который вносит правки в порядок специальной оценки условий труда. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров 3 августа.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в публикации.

Проект закона предлагает создать дополнительный механизм для контроля отчетов организаций, которые проводят специальную оценку условий труда (или сокращенно СОУТ). Такие ведомства передают документы в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ.

В сообщении указывается, что законопроект одобрили 22 июля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.