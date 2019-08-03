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9:50   3 Августа 2019
Россия

Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

Крупный пожар в промышленном здании, которое находится в центре столицы, локализовали на площади пяти тысяч квадратных метров, сообщили в московском управлении МЧС 3 августа.

В министерстве добавили, что огонь угрожает соседним зданиям и автозаправке. Специалисты занимаются их охлаждением. Кроме этого, существует угроза обрушения горящей постройки. Из-за этого из нее вывели личный состав, тушение проходит по периметру.

«Пожару был присвоен второй номер сложности», — отметили в пресс-службе.

В ликвидации огня участвуют два вертолета Московского авиационного центра. Ка-32А оборудованы специальными водосливными устройствами емкостью пять тонн. Всего в тушении задействованы 67 людей и 24 единицы техники.

Из-за обрушения перекрытий пострадал один пожарный. Его извлекли из-под завалов в 7.44 по московскому времени и передали врачам. Отмечается, что он получил травму ноги.

Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

В пресс-службе полиции рассказали, что из-за инцидента перекрыто движение по Дубининской улице. В столичном департаменте транспорта уточнили, что движение перекрыто в обоих направлениях по Жукову проезду от пересечения с Дубининской до 19 дома Жукова проезда. Сотрудники ведомства обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту происшествия, а также занимаются охраной общественного порядка.

«Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия», — добавили в сообщении.

Промышленное здание по адресу улица Дубининская дом 41 строение 4 загорелось в 4.00 часа утра субботы.

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Автор: Анна Манц
#москва #мчс #пожар

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