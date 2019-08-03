Облачная погода с прояснениями, кратковременные небольшие дожди и температура до 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, 3 августа, рассказали на сайте мэра и правительства столицы. Жители и гости столицы также столкнутся с северо-западным ветром со скоростью три-восемь метров в секунду.

Вместе с тем, в воскресенье, 4 августа, воздух прогреется до 20 градусов. На следующий день столбики термометров вновь покажут 16, а во вторник и среду снова потеплеет до 19–20 градусов.