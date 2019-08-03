Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей
Ежемесячный оклад украинского президента Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен или почти 71 тысячу рублей до вычета налогов. Об этом сообщило Государственное управление делами главы страны на запрос «Громадське» 3 августа.
Отмечается, что в июне на налоги ушли почти пять с половиной тысяч гривен, то есть почти 14 тысяч в российской валюте. Выходит, что итоговая заработная плата Зеленского в прошлом месяце составила 22,5 тысячи гривен или 57 тысяч рублей.
«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что у его предшественника Петра Порошенко был точно такой же размер оплаты труда.
Президент України Володимир Зеленський отримує таку ж заробітну платню, як і його попередник Петро Порошенко https://t.co/GkEyBkTpx9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 2, 2019
В июне стало известно, что первая зарплата Зеленского на должности украинского лидера составляла 12,7 тысяч гривен — чуть больше 32 тысяч рублей. Из них 2,4 тысячи гривен или шесть тысяч в российской валюте ушли на обязательные сборы и налоги. Оставшаяся сумма была депонирована, то есть ее передали на сохранение.