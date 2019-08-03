Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

 Москву ждут холодные и дождливые выходные

Москву ждут холодные и дождливые выходные
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

 Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР

Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР
Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

Пожарные локализовали огонь в центре Москвы на площади пяти тысяч «квадратов»

 Москву ждут холодные и дождливые выходные

Москву ждут холодные и дождливые выходные
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп назвал сроки возможного снятия санкций против РФ по делу Скрипалей

 Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР

Российские военные сняли на видео ликвидацию артиллерии террористов в САР
9:16   3 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Ежемесячный оклад украинского президента Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен или почти 71 тысячу рублей до вычета налогов. Об этом сообщило Государственное управление делами главы страны на запрос «Громадське» 3 августа.

Отмечается, что в июне на налоги ушли почти пять с половиной тысяч гривен, то есть почти 14 тысяч в российской валюте. Выходит, что итоговая заработная плата Зеленского в прошлом месяце составила 22,5 тысячи гривен или 57 тысяч рублей.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что у его предшественника Петра Порошенко был точно такой же размер оплаты труда.

В июне стало известно, что первая зарплата Зеленского на должности украинского лидера составляла 12,7 тысяч гривен — чуть больше 32 тысяч рублей. Из них 2,4 тысячи гривен или шесть тысяч в российской валюте ушли на обязательные сборы и налоги. Оставшаяся сумма была депонирована, то есть ее передали на сохранение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #зарплата #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...